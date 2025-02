Nieuw toeristisch museum Highlights of Holland: aanwinst voor de buurt of bron van overlast?

Het museum komt in de Magdalenakapel in de Spaarndammerstraat. Het pand wordt omgebouwd tot een zogenoemde 'experience' waar de hoogtepunten van Nederland centraal staan. Ruimtes in de voormalige kapel worden ingericht met thema’s als water, fietsen, tulpen, klederdracht en schilderkunst, zo is het plan. Het zijn 'highlights of Holland', maar dan met een ‘twist’, wordt gemeld. De opening is gepland eind dit jaar.

De buurtbewoners die wij vandaag spreken reageren over het algemeen enthousiast: ''Knapt de buurt van op. Het is hier zo stil, dus laat de toeristen maar komen'' zegt een buurtbewoner. Toch leven er ook zorgen onder omwonenden, die vrezen voor overlast.