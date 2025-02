Juwelier Nusselein sluit na ruim 50 jaar - en meer dan honderd inbraken - de deuren

"We zakken door de vloer heen", legt Paul Welzenbagh uit. "De fundering is aan het eind van zijn Latijn." De eigenaren hebben besloten niet meer in de fundering te investeren en dan maar de zaak te verkopen, omdat ze toch nog maar een jaar of vijf door wilden gaan. "Het is goed zo."

Ramkraak of niet?

Het is niet de eerste keer dat Welzenbagh voor de camera van AT5 staat. Al veel vaker deed hij zijn verhaal over de zoveelste ontploffing in de straat, inbraak of overval. "We hebben de afgelopen vijftig jaar wat meegemaakt", zegt hij.

Een opmerkelijke situatie is de keer dat er een automobilist de zaak in reed. "We kregen een melding van een ramkraak, maar dat bleek niet zo te zijn." Een dronken marktkoopman dacht af te slaan naar de Ten Katemarkt. "Maar hij kwam in de pui van Nusselein terecht", lacht Welzenbagh. "Niets gestolen, wel een hele ravage."