De waarheid over oud-burgemeester Blaricum: de strijd van Pierre voor erkenning

Onder de verantwoordelijkheid van Meinhard Tydeman is in de jaren 50 geschoten op een groep ongewapende Molukkers. Dat er na al die jaren nu eindelijk erkenning komt voor wat er toen is gebeurd, voelt goed, zoals voor Pierre Pourchez uit ’s-Graveland.

"In Blaricum wist vrijwel niemand het", zegt Pierre met een bedrukte blik, terwijl hij aan de keukentafel in zijn woning in ’s-Graveland zit.

Voor veel Blaricummers, en veel Nederlanders, is dit deel van de geschiedenis vrij onbekend. Maar voor Pierre is het een diepbeladen gebeurtenis die de Molukse gemeenschap nog altijd achtervolgt.

Noodgedwongen naar Nederland

Pierre zag het levenslicht in Indonesië. Zijn vader, die in het Nederlandse leger in Indonesië diende, vocht tegen de opstand door de inheemse Indonesiërs. Toen Indonesië zijn onafhankelijkheid uitriep, bevonden de Molukse soldaten zich zonder land. Ze konden nergens heen. Nadat ze hun land moesten achterlaten, wachtte voor het gezin meteen een koude douche.

Duizenden Molukse soldaten en hun gezinnen, waaronder die van Pierre, kwamen naar Nederland. Aanvankelijk was hun verblijf tijdelijk, in afwachting van een oplossing van de Nederlandse regering. "En dan hoor je bij aankomst in Rotterdam dat je op staande voet wordt ontslagen", vertelt Pierre over zijn eerste stapjes in Nederland. "Voor mijn vader was dat een belediging."

Opgroeien tussen de aardappelvelden

De Molukkers vonden in Nederland onderdak in voormalige woonoorden en concentratiekampen. Bij Pierre zit dat anders: hij komt terecht in Nisse, een klein Zeeuws dorpje. Zijn moeder was Moluks, zijn vader Javaans. Daardoor was het politiek gezien moeilijk om samen met andere Molukkers in de kampen te wonen.

