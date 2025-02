Slachtoffer die tijdens woningoverval miskraam kreeg opgelucht om straf voor dader

Volgens de rechter staat het onomstotelijk vast dat Murat B. de dader is. "Op de jas van het slachtoffer en een rol tape is DNA aangetroffen dat van B. is. Het kan niet anders dat de verdachte een van de twee daders is geweest. Daar komt bij dat hij geen verklaring geeft voor deze zeer belastende omstandigheid", aldus de rechter.

'Ik houd me groot'

De 21-jarige zweeg tijdens het proces over de mislukte overval, die hij samen met een ander pleegde. Tot frustratie van het Openbaar Ministerie en het slachtoffer.

"Hij heeft dit niet in zijn eentje beraamd: er zit een groep achter die hij lijkt te beschermen. Daarom voel ik me nog steeds niet veilig", vertelt Chloe. "Het had mij erg geholpen als ik het 'waarom' zou weten en uit welke hoek het komt."

"Er rijdt nog altijd extra politie rond bij mijn woning, dat voelt fijn. Ik probeer me verder groot te houden, want ik moet door", zegt ze in tranen. Hoe? Dat weet ze nog niet. "Mijn psycholoog zei tegen mij: 'je kan de hele tijd angstig zijn, maar stel het overkomt je nog eens dan heeft die angst je niet geholpen.' Daar probeer ik me maar aan vast te houden."

Het Openbaar Ministerie en Murat B. hebben twee weken de tijd om in beroep te gaan tegen de opgelegde straf. "Ik hoop dat hij dat niet doet en er genoegen mee neemt. En dat ik zo'n proces niet nog eens moet doormaken."