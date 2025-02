Tijgers uit Anna Paulowna vermaken zich in Kazachse sneeuw

De tijgers zijn vanuit uit de opvang in Anna Paulowna naar Kazachtstan gebracht om daar de basis te vormen voor een nieuwe wilde populatie. De laatste tijger in dat gebied werd 70 jaar geleden afgeschoten. Het Wereld Natuur Fonds probeert met de komst van de Noord-Hollandse tijgers de soort te redden in deze regio.

Kuma en Bohdana passen zich goed aan aan hun nieuwe omstandigheden, laat het Wereld Natuur Fronds weten. De dieren gaven eerder al blijk van jachtinstinct in hun verblijf.

Nu de winter is ingetreden krijgen de dieren extra voedsel. "Dit zorgt ervoor dat ze bestand zijn tegen de zeer lage temperaturen. De dikke vacht van de tijgers is typerend voor Siberische tijgers en beschermt hen tegen de kou."