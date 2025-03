Voorjaarsschoonmaak? TikTokker Anna Dobber geeft vijf tips voor een fris huis

Door haar ervaring met het schoonmaken van studentenhuizen – waar ze naar eigen zeggen "de meest ranzige dingen" tegenkomt – heeft ze een schat aan schoonmaaktrucs verzameld. Die deelt ze maar al te graag.

1. Werk van boven naar beneden

Dobbers eerste tip draait om de juiste schoonmaakvolgorde. "Ik zeg altijd: begin boven en werk naar beneden. Veel mensen starten op de vloer, maar als je daarna kastjes schoonmaakt en daar stof en vuil uitvalt, ligt alles alsnog op de grond. Door van boven naar beneden te werken, bespaar je jezelf een hoop extra werk."

2. Richt je op één hoekje

Vind je het alsnog lastig om te bepalen waar je moet beginnen? Dan heeft Dobber nog een handige tip. "Mensen voelen zich vaak overweldigd door rommel en weten niet waar ze moeten beginnen. Dan zeg ik altijd: pak gewoon één hoekje in je huis en focus je daarop. Het hoeft echt niet allemaal op één dag. Zodra je een hoekje hebt schoongemaakt, merk je dat de motivatie groeit om verder te gaan."

3. Maak het niet te duur

Daarnaast is het volgens Dobber belangrijk om het schoonmaken betaalbaar te houden. Hoe goedkoper en toegankelijker, hoe makkelijker je eraan begint. "Schoonmaakspullen hoeven echt niet duur te zijn. Bij winkels zoals Action of Kruidvat kun je prima middelen vinden voor een lage prijs," zegt Dobber. Een extra tip: kies schoonmaakmiddelen met een fijne geur. "Dat maakt niet alleen je huis frisser, maar geeft ook extra voldoening wanneer je klaar bent."

4. Bleek en warm water? Geen goed idee

Hoewel schoonmaakmiddelen niet per se duur hoeven te zijn, is het volgens Dobber wel belangrijk dat je ze op de juiste manier gebruikt. Vooral bij bleekmiddelen gaat het regelmatig mis. "Veel mensen weten niet dat je bij het gebruik van bleek altijd koud water moet gebruiken. Combineer je bleek met heet water, dan verdampen schadelijke stoffen sneller en kunnen ze je longen irriteren. Bleek doodt van zichzelf al voldoende bacteriën, dus heet water is helemaal niet nodig."

5. Schoonmaakazijn: de ultieme oplossing tegen kalkaanslag

Tot slot heeft Dobber dé oplossing tegen kalkaanslag. "Schoonmaakazijn, gecombineerd met een beetje Dreft, is echt een wondermiddel tegen kalkaanslag. Veel mensen hebben het al in huis, maar beseffen niet dat het perfect is voor de douche. Kalkaanslag verdwijnt er moeiteloos mee."