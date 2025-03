Gooise brandweer vaak niet gebeld bij rietendakbranden, biedt fusie de oplossing?

Drie jaar later, in 2016, brandde een monumentale boerderij in Baarn volledig af. Een schoorsteenbrand sloeg over naar het rieten dak van de woning. De bewoners raakten dakloos, omdat hun woning onbewoonbaar was geworden.

De Gooise brandweer werd opnieuw niet gealarmeerd. Ook hier rukten de rietdakspecialisten uit Werkhoven (30 minuten) en Cothen (33 minuten) uit, terwijl de brandweercollega’s uit Laren en Blaricum opnieuw dichterbij waren. Ook vier jaar geleden, bij een rietendakbrand in Eemnes, werd de Gooise brandweer niet opgeroepen.

Technische storing

Aan het begin van deze maand ging het dus weer mis. In Soest werd de Gooise brandweer niet opgeroepen. Pas toen een brandweerman uit Blaricum de brand bij toeval opmerkte, werd alsnog alarm geslagen en rukten de eenheden uit Blaricum en Laren uit. Ondanks de late oproep arriveerden zij eerder dan hun Utrechtse collega’s.

Volgens de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ging het dit keer om een technische storing in het meldkamersysteem. "Om eenheden buiten de eigen regio te kunnen alarmeren, is een koppeling nodig tussen de twee systemen van de meldkamers. Deze koppeling is incidenteel niet tot stand gekomen", laat de veiligheidsregio weten. Het probleem is inmiddels opgelost.

Structurele oplossing in zicht

Met de samenvoeging van de meldkamers van Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek is er geen sprake meer van losse meldkamers. Een koppeling tussen de twee meldkamers om brandweercollega's uit buurgemeenten op te roepen, is dan niet meer nodig. "Daarmee is ook het risico op storingen in die koppelingen weggenomen", laat de veiligheidsregio weten aan NH.

Dit is mogelijk dus een structurele oplossing voor een al jarenlang durend probleem.

Vanaf juni 2025 gaan de meldkamers van de veiligheidsregio’s Utrecht en Flevoland en Gooi en Vechtstreek samen. Dat is onderdeel van landelijk beleid. Utrecht en Flevoland en Gooi en Vechtstreek zijn de laatste twee meldkamers die worden samengevoegd.