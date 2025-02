Einde van een tijdperk: boerderij van hervormer Sicco Mansholt wordt gesloopt

Mansholt zorgde na de oorlog voor de hervorming van de landbouw in Nederland en Europa. Hij wilde, als sociaaldemocraat, dat de boeren een goede boterham konden verdienen. Via modernisering, ruilverkaveling en onderzoek, samenwerking en nog veel meer maatregelen werd het boeren vak de nieuwe tijd in geduwd. Na zijn aanstelling in 1958 als Europees landbouwcommissaris, verliet hij de Wieringermeer.

Nu bijna 70 jaar later wordt de boerderij, waar hij als pionier begon, gesloopt. "Het was een gebouw dat gebruikt werd in het productieproces", zegt Krijn Dekker. Hij ziet in zijn gegevens dat het zeker niet de eerste boerderij is van het originele soort dat verdwijnt. "Er zijn er in al die jaren al meerdere verdwenen door brand of sloop. En je kunt hier moeilijk een monument van maken. Dat moet ook weer onderhouden worden. Nee hoor, daar ben ik heel nuchter over."