Boerderij landbouwhervormer Sicco Mansholt gesloopt voor datacenter

"De Wieringermeer is trots dat Mansholt hier gewoond en gewerkt heeft. Iedereen in mijn omgeving vindt het toch wel triest dat de boerderij nu gesloopt wordt. En dan gaat het naar Microsoft...", zegt Rein Koolen. Hij verdiept zich al jaren in de geschiedenis van de Wieringermeer. Zelf was hij akkerbouwer en is fan van het werk van Mansholt.

"Hij heeft op latere leeftijd aangeven spijt te hebben gehad van zijn werk, van de schaalvergroting. Hij vond dat hij te ver doorgeschoten was. Daar ben ik het niet mee eens. Dat is deels ook buiten zijn bedoeling gebeurd. Toen hij als commissaris wilde bijsturen kwamen er grote protesten. Hele veldslagen. Daardoor kon hij minder doen. Voor mij is het een agrarische held."

Verzetsman van het eerste uur

Sicco Mansholt is zeker ook een lokale verzetsheld. Op zijn boerderij zaten onderduikers en werden wapens verzameld die door de Geallieerden in West-Friesland waren gedropt met vliegtuigen. Vanuit daar gingen de wapens richting Zaandam en Amsterdam. "Hij had een bedrijfsleider die de boerderij runde dus hij kon vrij bewegen terwijl het werk doorging. Dat was nodig voor zijn verzetswerk, voor het kunnen organiseren maar ook voor het onderduiken", vertelt Rein Koolen.