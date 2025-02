Gemeente Amstelveen komt wéér terug op besluit over betaald parkeren

In het nieuwe plan mag de gemeente betaald parkeren pas invoeren als er daadwerkelijk parkeeroverlast in een wijk is. Daarom is er gekeken of dat in de wijk Keizer Karelpark het geval is. Het college komt tot de conclusie dat de overlast op dit moment meevalt.

Pot spekken

Hennie van den Berg van actiegroep 'Vrij Parkeren' is nog steeds niet gerustgesteld. De groep hielp meerdere wijkbewoners daarom de afgelopen tijd om bezwaar aan te tekenen. Ondanks de bezwaren vreest de actiegroep dat de gemeente volgend jaar alsnog betaald parkeren in zal voeren.

De actiegroep vermoedt dat de gemeente betaald parkeren in zoveel mogelijk wijken wil invoeren om de pot te spekken. Verkeerswethouder Herbert Raat benadrukt in het persbericht dat de tarieven kostendekkend zijn. "We willen voorkomen dat onze inwoners worden weggedrukt uit de eigen straat door bezoekers van Amsterdam en Schiphol."

