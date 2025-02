Fietsbandenprikker actief op de Oostelijke Eilanden

De fietsbandenprikker komt vermoedelijk alleen in actie als het buiten donker is. Wie deze man of vrouw op heterdaad betrapt, mag van de politie zelfs 112 bellen. "Signalement (foto) en looprichting zijn hierbij van belang om door te geven", schrijft de politie op Instagram.

Tips over verdachte situaties kunnen daarnaast gemeld worden via 0900-8844. Verder wordt gedupeerden verzocht om aangifte te doen als hun fietsband lek is gestoken. "Achter de schermen zijn wij druk bezig om deze persoon op te sporen", vervolgt de politie. "Alle informatie is daarom welkom."