Knutseljuf Karin neemt na 10 jaar afscheid van de Gabberweek: "Stoppen doet pijn"

Karin is al tien jaar actief als knutseljuf van de Gabberweek. Na afloop van de knutselmiddag werd ze woensdag verrast door voorzitter Marije Jonker, die een fraaie bos bloemen voor haar had meegenomen. "Heel erg bedankt voor de mooie momenten", klonk het in basisschool 't Ruimteschip in Opmeer.

'Trots op medevrijwilligers'

De lofzang zorgde voor emoties bij Karin. "Je bouwt toch iets op met de medevrijwilligers. En als ik zelf zie dat mijn zoontje en moeder hier ook allebei vrijwilliger zijn, dan ben ik daar best trots op.''

Karin is één van de vele mensen waardoor de Gabberweek kan bestaan. Al is de tiende editie wel haar laatste. "Het is de meest slopende week van het jaar, maar het is het waard. Je kijkt er ieder jaar naar uit en stoppen doet pijn. Maar ik werk fulltime en moet hier 5 dagen vrij voor nemen. Ik wil ook graag mijn andere vrijwilligerstaken voortzetten, dus dan moet je keuzes maken."

Laatste week als knutseljuf

Jonker prijst de vaste knutseljuf tijdens haar laatste week. "Karin is van het poetsen en niet van het lullen. Ze neemt ons alles uit handen. We gaan vooral haar gezelligheid en mooie persoonlijkheid missen."

Helemaal loslaten kan Karin de Gabberweek overigens nog niet. Ze heeft besloten om volgend jaar toch nog twee dagen te helpen. "Je kijkt er toch ieder jaar weer naar uit. Als ik al die busjes weer door de dorpen zie rijden die de kinderen ophaalt, denk ik alleen maar: 'yes, daar gaan we weer'."