Is er nog plek op de UvA voor een satirisch studentenblad als Propria Cures?

Volgens het College van Bestuur van de UvA was de grens echter bereikt toen Propria Cures een artikel publiceerde over een UvA-medewerker met haar volledige naam, foto en onder andere de beschrijving 'klant van Adolf Hitlers kapper'. "Het beledigen, doxxen en belasteren van individuele medewerkers heeft niets te maken met satire. Dat is grensoverschrijdend. Het is als werkgever onze taak onze mensen te beschermen", laat een woordvoerder weten aan AT5.

Relletjes

Toch is het niets nieuws dat het blad de grenzen opzoekt en er overheen gaat. Ook toen Henk Spaan in de jaren 70 met onder anderen Tim Krabbé en Mensje van Keulen de redactie van Propria Cures vormde, zorgde het blad geregeld voor opschudding. Spaan vertelt over een rel met journalist Wim Klinkenberg: "Wij publiceerden artikelen over de internationale politiek en die ondertekenden we met de naam Wim Klinkenberg, maar we schreven ze zelf. Hij spande een kort geding aan en dat won hij, maar de kop in de PC luidde een paar dagen later 'PC wint kort geding'."