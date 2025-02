Geen natuurbegraafplaats in Zandvoort: 'Duinen sparen en te weinig animo'

'Animo is laag in Zandvoort'

Maaike Koper van de Zandvoortse PvdA wilde weten of natuurbegraven ook mogelijk is in of rond het dorp. "Toen we bezig waren met de komst van een hospice naar Zandvoort, werd ik door meerdere mensen over het onderwerp aangesproken."

Het is niet mogelijk, concluderen burgemeester en wethouders na onderzoek. Bij begraafplaats Noorderduin is er geen ruimte voor. Ook wijst het college erop dat de Waterleidingduinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland beschermde natuurgebieden zijn en dat de biodiversiteit daar in stand moet blijven. En er wordt veel gerecreëerd.

Bovendien is de gemeente geen eigenaar van de duingebieden. En de animo in Zandvoort voor natuurbegraven zou zeer beperkt zijn. Al met al zeer teleurstellend, vindt Hans Verduijn. "Het is een wat simpele conclusie."

