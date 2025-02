'Wildzwemplek' Marineterrein wordt eerste officiële zwemplek in de binnenstad

De waterkwaliteit op de plek is jarenlang in de gaten gehouden en is goed. Daarnaast is bodem onderzocht en veilig gemaakt voor zwemmers. Hierdoor wordt de plek vanaf april dit jaar een officiële zwemplek, de eerste van de binnenstad.

De betrokken organisaties, zoals het waterschap, de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf spreken van een historisch besluit. Ook Thijs Meijer, projectdirecteur van Bureau Marineterrein, is blij: "Het zwemmen heeft hier door de jaren heen een natuurlijke plek gevonden en het Marineterrein is uitgegroeid tot een van de meest geliefde plekken voor verkoeling in Amsterdam."

Warmere zomers

Ook wethouder Melanie van der Horst is tevreden. "Voor veel mensen is het niet gemakkelijk om de stad uit te gaan om zwemwater op te zoeken. De zomers worden steeds warmer, dus we moeten ervoor zorgen dat er ook in de stad genoeg plek is om verkoeling te zoeken."

Zwemmers kunnen het hele jaar terecht op het Marineterrein. Mocht de waterkwaliteit te slecht zijn, als de plek bijvoorbeeld wordt gebruikt als overstort voor rioolwater tijdens een hevige regenbui, worden zwemmers gewaarschuwd. Ook de steigers worden dan afgesloten.