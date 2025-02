Zorgverlener Marieke werkt namens gemeente, maar moet hen wel parkeerkosten betalen

Zzp'er Marieke Tibbe uit Amersfoort werkt al sinds 2015 als jeugdzorghulpverlener in het Gooi. Ook de gemeente Hilversum huurt haar in om kinderen en hun ouders te begeleiden als dat nodig is. Eén keer per week gaat ze langs bij vier gezinnen, waardoor ze ongeveer zes uur per week haar auto hier moet parkeren.

Kromme

Sinds er in Hilversum vrijwel overal betaald parkeren is ingevoerd, kan dat best in de papieren lopen. "Het kromme is: de gemeente huurt mij in voor jeugdhulp, maar dan moet ik de gemeente betalen om mijn jeugdhulp te kunnen uitvoeren", zegt Tibbe.

Maandelijks betaalt ze tientallen euro's aan haar opdrachtgever. "Dat vind ik echt zonde van mijn geld. Het is ook niet het hoogste tarief wat ik krijg in de jeugdzorg - wat oké is, maar als er op deze manier nog wat afgesnoept wordt, wordt het wel echt minder aantrekkelijk."

Hulpverlenersvergunning

De gemeente dacht voor dit soort gevallen een oplossing te hebben: de hulpverlenersvergunning. Voor 200 euro kunnen hulpverleners een jaar lang in Hilversum parkeren. Vereiste is wel dat je BIG*-geregistreerd bent. "Die registratie heb ik niet", zegt Tibbe. "Ik ben SKJ-geregistreerd, dat is een keurmerk voor jeugdzorg."