Nieuwe NH-podcast over de reizen van Rembrandts Nachtwacht

Verhalenverteller Jean van Dijk en journalist Petra de Beij stappen in de vandaag verschenen NH-podcast ‘De Reizen van de Nachtwacht’ in de voetsporen van het beroemde schilderij. Ze ontdekken nieuwe raadsels en bijzondere wetenswaardigheden. Zo kende de Nachtwacht een merkwaardige verzameling verblijfsplekken en is er nieuws over de ‘geboortegrond’ van het doek.

Alternatieve locatie

Jarenlang werd aangenomen dat Rembrandt de Nachtwacht schilderde op de binnenplaats van zijn huis aan de Jodenbreestraat in Amsterdam. Maar dat blijkt onwaarschijnlijk, vertelt Leonore van Sloten, conservator bij Museum Rembrandthuis.

"Er zijn geen stofjes of insecten in de verf aangetroffen, terwijl je die daar wel zou verwachten. Een logische en aannemelijke alternatieve locatie is de bel-etage van zijn huis, die groot en hoog genoeg was voor het enorme doek."

Lange reisgeschiedenis

Het beroemdste schilderij van Nederland is van een enorme afmeting: 3,79 meter hoog en 4, 53 meter breed. Dat past niet zomaar door een deur. Zonder lijst weegt het schilderij 170 kilo, met lijst 337 kilo.

Toch verhuisde de Nachtwacht de afgelopen 380 jaar zeker twaalf keer. Soms onbeschadigd, maar het doek werd ook opgerold weggelegd in een bunker, verstopt in een grot en bracht zelfs een nacht door in de open lucht. Hoe kreeg men het gigantische schilderij door smalle deuren en nauwe straten? En is het waar dat keizer Napoleon ooit bovenop de Nachtwacht stond?