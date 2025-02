Snelle fietsers fietsen liever op fietspad dan op rijbaan, blijkt uit gemeenteproef

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) gaf aan het begin van de proef aan dat sommige fietsers zich niet meer veilig voelden op het fietspad, bijvoorbeeld door snel rijdende bakfietsen. Bovendien was het fietspad op die locatie smal en tijdens de spits vaak erg druk.

Fietsers die harder dan 20 kilometer per uur (de adviessnelheid op het fietspad) reden, kregen de mogelijkheid om over de rijbaan te fietsen. Met borden en blauwe vlakken werd duidelijk gemaakt dat zij tussen de auto's mochten rijden.

Uit twee meetpunten tijdens de proef, die liep van april tot en met juli vorig jaar, blijkt dat 2,3 tot 3,1 procent van de (brom)fietsers van deze optie gebruik maakte. Hierdoor was het op het fietspad amper rustiger of werd en minder hard gefietst.

Toch spreekt de gemeente over een geslaagde proef. De fietsers die wel voor de rijbaan kozen waren positief en gaven aan dat fietsen op de rijbaan zorgt voor meer comfort, rust en veiligheid. Automobilisten waren minder blij met de fietsers op de rijbaan.

'Verder experimenteren'

De proef is voor de gemeente aanleiding om verder te experimenteren om snelheidsverschillen en drukte op fietspaden te verminderen. "We moeten goed nadenken over de meest logische plek op de weg voor snelle fietsers en vrachtfietsen. Want ik hoor steeds vaker dat ouderen of ouders met kinderen niet meer de fiets durven te pakken, omdat ze het fietspad gevaarlijk druk vinden", aldus Van der Horst.



Dit voorjaar start een proef om snelle fietsers langzamer te laten rijden in het Rembrandtpark, Westerpark en Vondelpark.

Dit item maakten wij bij de start van de proef: