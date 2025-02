🔴 Liveblog: in koud Istanbul strijdt AZ tegen Galatasaray om plek bij laatste zestien in Europa

14.06 uur

Galatasaray won maandag het laatste duel voor de return met AZ in de Europa League. Victor Osimhen had met twee doelpunten een grote rol in een uitzege op Rizespor (1-2). Hij maakte zijn tweede treffer pas in de 86e minuut.

Osimhen ontbrak vorige week in het door zijn ploeg ruim verloren uitduel met AZ (4-1). De aanvaller moest toen een schorsing uitzitten.