🔴 Liveblog: AZ met Belić in de basis maakt zich klaar voor Turkse heksenketel

21 minuten geleden

AZ moet het vanavond zonder aanvoerder en sterkhouder Jordy Clasie doen. Een flinke aderlating voor de Alkmaarders. Op zijn plek staat straks Kristijan Belić. De Servische middenvelder speelt nu iets meer dan een jaar voor de Alkmaarders. Dit seizoen moet hij het vaak doen met een invalbeurt. In alle competities viel Belić 10 keer in en slechts 5 keer stond hij in de basis.