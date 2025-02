Lees terug: tiental Ajax knokt zich op karakter naar achtste finale, AZ schakelt Galatasaray uit

48 minuten geleden

Ajax en AZ plaatsen zich allebei voor de achtste finale. In Istanbul deed AZ dat vrij soepel door 2-2 te spelen tegen Galatasaray, nadat de Alkmaarders vorige week met 4-1 in Alkmaar wonnen. Ajax begon dramatisch, twee treffers tegen en een rode kaart. Met enorm veel vechtlust hield Ajax stand en maakte Kenneth Taylor het verlossende doelpunt vanaf de stip.

AZ neemt het in die achtste finale op tegen Manchester United of Tottenham Hotspur. En Ajax treft in de volgende ronde Eintracht Frankfurt of Olympique Lyon. Morgen om 13.00 uur is de loting.