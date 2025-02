FC Volendam-verdediger Déron Payne tekent voor drie jaar bij

De in Hoofddorp geboren Payne speelt sinds 2022 in het shirt van FC Volendam en kwam tot nu toe in 41 duels in actie voor de club. "Tijdens mijn tijd hier heb ik enorm genoten en veel geleerd. Ik kijk ernaar uit om dat voort te zetten. Mijn eerste en belangrijkste doel is om ervoor te zorgen dat we volgend jaar in de eredivisie spelen. Ik ben vastberaden om mijn steentje bij te dragen aan het succes van het team", laat Payne op de website van de club weten.