Haarlemse huisartsen komen er niet tussen: politiebureau wordt kinderopvang

Eind vorig jaar ontving de gemeente Haarlem een aanvraag voor een vergunning om het politiebureau op Marnixplein 11 om te bouwen tot kinderdagverblijf. Begin deze maand kregen omwonenden van het Marnixplein een uitnodiging voor een inloopavond over de toekomst van het pand. Het pand moet, volgens de flyer, een 'sfeervolle plek' worden, 'waar we kinderen aanmoedigen om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken'.

Afzender van de flyer: Kindergarden. Kindergarden heeft ruim 70 locaties voor kinderopvang in Nederland en is onderdeel van Bright Horizons, één van de grootste kinderopvangorganisaties ter wereld.

Verkocht aan vastgoedbelegger

Het voormalige politiebureau werd vorig jaar voor zo’n 1,7 miljoen euro gekocht door Invasto, een vastgoedbelegger uit Breukelen. Opvallend is dat Invasto in 2020 ook al een voormalig politiebureau verwierf, in Weesp. Dat pand werd verbouwd tot kinderdagverblijf en verhuurd aan Kindergarden. Die truc wordt nu dus herhaald in Haarlem-Noord. Eind 2025 wil Kindergarden de deuren openen van de nieuwe locatie, haar derde in Haarlem.

Bittere pil

Dat Marnixplein 11 een kinderdagverblijf wordt, is een bittere pil voor meerdere huisartsen in Haarlem-Noord. Die zoeken, vaak al jarenlang, een geschikt onderkomen in hun deel van de stad. Passende ruimtes in Haarlem-Noord zijn schaars en komen niet vaak op de markt. Meerdere praktijken maakten hun interesse in het oude politiebureau kenbaar, maar zijn dus niet opgewassen tegen de kongsi tussen de belegger en de kinderopvangorganisatie.

"Ik denk dat ze het in opdracht van een andere partij hebben gekocht", zei huisarts Frank Lengers afgelopen najaar over de nieuwe eigenaar van Marnixplein 11. Lenger is één van de Haarlemse huisartsen die op zoek is naar een passend onderkomen. Die zoektocht duurt voort.