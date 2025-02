Voorproefje van de lente: we kunnen (met trui) het terras op!

Waar gisterochtend de laatste schaatsers nog van natuurijs genoten, is het beeld vandaag alweer compleet anders. De ochtend begon met regen, vertelt Jan Visser op NH Radio, en de rest van de dag blijft het bewolkt en druilerig.

De temperaturen lopen vandaag in de loop van de dag steeds meer op. Uiteindelijk wordt het aan het einde van de middag 8 tot 9 graden. Dat regenachtige gevoel blijven we houden.

Op 21 februari het terras op?

Morgen breekt dan eindelijk dat veelbesproken voorproefje voor de lente aan. Of tenminste - daar lijkt het op. Het wordt morgen bewolkt, maar zeker 's middags breekt de zon zo nu en dan door. Het wordt tussen de 14 en 17 graden, wat zeker in het binnenland voor aangename terrasomstandigheden kan zorgen.

Het is overigens niet voor het eerst dat we zo vroeg in het jaar al lekker weer hebben. In 2021 werd het huidige temperatuurrecord voor 21 februari neergezet, toen werd het 16.9 graden in De Bilt. Mogelijk gaat dat record dus sneuvelen.

Over met de pret

Zaterdag is het alweer grotendeels over met de pret. Volgens Jan Visser krijgen we vrijdag een paar dagen op rij te maken met regen. De temperatuur blijft zacht, maar dat regenachtige beeld houdt zeker tot in de loop van volgende week aan.