'Weigerscholen' nemen doorstroomtoets alsnog af

Het gaat in Haarlem om basisschool De Molenwiek, basisschool De Peppelaer en IKC De Argonauten van Stichting Spaarnesant. Ook de Matthieu Wiegmanschool in Bergen adviseerde de ouders om de doorstroomtoets niet te laten maken. De verplichte doorstroomtoets verving in 2023 de bekende CITO-toets. Veel deskundigen vinden de opzet van de toets te beperkt.

'Diep teleurgesteld'

Remco Prast van onderwijsorganisatie Leve het Onderwijs! is de woordvoerder namens de betrokken schoolbesturen. "We gaan onder protest overstag", zegt hij. "We zijn diep teleurgesteld in de gang van zaken. De staatssecretaris zet buitenproportionele druk op de scholen met de dreiging op het geld van de scholen te korten."

Staatssecretaris Mariëlle Paul van Onderwijs stuurde woensdag een brief naar de Tweede Kamer over de kwestie. Ze schrijft onder meer: "Deze scholen hebben de afgelopen periode actief de mogelijkheid geboden aan ouders om hun kind juist niet deel te laten nemen aan de

doorstroomtoets: de toets werd alleen afgenomen als ouders daarom vroegen. De

scholen hebben ouders zo onjuist geïnformeerd over het verplichte karakter van

de toets."

Spoedaanwijzing

Paul heeft de vier scholen een spoedaanwijzing opgelegd. Dat is de strengste sanctie die een school kan krijgen en heeft mogelijk zware financiële gevolgen. "Als de maatregelen in deze spoedaanwijzing niet worden nageleefd, kan ik een bekostigingssanctie opleggen die kan oplopen tot een volledige inhouding van de maandelijkse bekostiging", schrijft de staatssecretaris.

Tekst loopt door onder de foto.