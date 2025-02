Deze vijftigers organiseerden illegale raves en doen dat dunnetjes over in Alkmaar

De geheime organisatie van de raves was altijd weer even spannend, legt Arno uit. "We flyerden in coffeeshops, smartshops en platenzaken. Vaak al voordat we een locatie hadden. In die tijd was er veel leegstand, dus we vonden altijd wel wat. Als we eenmaal iets hadden waar minstens duizend man inpaste, gingen we direct aan de slag."

Volgeladen vrachtwagens

"We laadden een paar vrachtwagens vol met barren, licht- en geluidsapparatuur, podia en drank. Als alle ramen dan waren afgeplakt, reden we er in een colonne naartoe en bouwden we alles in een keer op. De opbouw moest zo stil en onopvallend mogelijk gebeuren, voor het geval er politie of beveiliging langsreed."

