Voetbal-fanzone Alkmaar buiten het centrum? Omwonenden voelen zich geïntimideerd

Het verkeer stroopt door de fanzone dikwijls op in de binnenstad. De bussen die de fans naar het stadion brengen, eisen veel ruimte op de drukke Kanaalkade op. Vooral tegen AS Roma, met de aftrap om 18.45 uur, was dat voelbaar. "Heel Alkmaar stond vast. In de avondspits was er voor bewoners geen doorkomen meer aan", aldus Bijl.

De tweede plek is parkeerterrein P8/P9 bij het AFAS Stadion van AZ. Die locatie is vergelijkbaar met de Olympiaweg: het ligt buiten het centrum, er is meer ruimte voor het verkeer en er liggen geen woningen omheen. AZ zelf wilde niet reageren op suggesties over een nieuwe locatie voor de fanzone.