NH Sport in Istanbul #2: schmink op de wangetjes en complete chaos

In een kolkende atmosfeer in Istanbul deed AZ wat het moest doen: Galatasaray uitschakelen en doorgaan in Europa. Onze verslaggevers Edward Dekker en Stephan Brandhorst kijken terug op een bijzondere dag. Van de supportersbus die vaststond, tot schmink op de wangen en een oorverdovende entourage. We praten je helemaal bij!