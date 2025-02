112-blog | Zoektocht naar man in Amsterdam • Mogelijk gevaarlijke stoffen in prullenbak

20 februari 2025, 13.02 uur

In een prullenbak op een kruising bij de Overlanderstraat in Purmerend zijn mogelijk gevaarlijke chemicaliën aangetroffen. Wat er precies aan de hand is, en of het aangetroffen 'spul' daadwerkelijk gevaarlijk is, is nog niet duidelijk. De politie kan ook nog niet vertellen waarom het idee bestaat dat het mogelijk gaat om gevaarlijke stoffen.

De EOD is in pak aanwezig om onderzoek te doen. De omgeving is voor de zekerheid afgezet.