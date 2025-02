112-blog | Twee auto's uitgebrand in Amsterdam • Explosie in Zwaag

24 minuten geleden

Aan de Klagerstuin in Zwaag is vannacht rond 3.15 uur een explosief afgegaan. De politie bevestigt dat. Op foto's is te zien dat er schade is ontstaan aan in ieder geval een van de woningen in de straat. Getuigen vertelden aan een aanwezige fotograaf dat ze schrokken van een enorm harde knal.

De toedracht van de explosie wordt nog verder onderzocht.