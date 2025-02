Fietser en scooteraar gewond na botsing fietspad in Amsterdam

Het ongeluk gebeurde iets na 21.00 uur. Meerdere hulpdiensten, waaronder een mobiel medisch team werden opgeroepen. De twee gewonden werden ter plaatse behandeld en later naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze er precies aan toe zijn is niet duidelijk, maar volgens de politie waren ze aanspreekbaar in de ambulance.

Het is onduidelijk wat er bij het ongeval precies is gebeurd. De verkeersongevallen-analyse (VOA) van de politie is op dit moment op de plek van het ongeluk om daar onderzoek naar te doen.