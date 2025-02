Ajax leed eerste seizoenshelft verlies van meer dan 13 miljoen euro

De cijfers gaan over het geld dat de club in de tweede helft van 2024 uitgaf en verdiende. Vorig seizoen werd er in diezelfde periode nog een nettowinst van 27 miljoen euro geboekt. Dat kwam omdat Ajax in de zomer van 2023 een aantal spelers voor veel geld wist te verkopen. Mohammed Kudus, Edson Alvarez en Jurriën Timber gingen toen voor tientallen miljoenen euro's weg.

Transferverlies

Waar de club de afgelopen zomers winst maakte op de transfermarkt, leed de club dit keer een verlies van 15,5 miljoen euro op dat gebied. Mede door de rampzalige sportieve resultaten van dat seizoen was het afgelopen zomer veel moeilijker om spelers te verkopen.

Voor de transfers van Steven Bergwijn, Geronimo Rulli en Silvano Vos, die deze zomer allemaal vertrokken, ontving Ajax tot nu toe nog maar 5,6 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder streek Ajax 74,8 miljoen euro aan transferinkomsten op. Vermoedelijk ontvangt Ajax ook de komende jaren nog geld voor Bergwijn, Rulli en Vos, want meestal worden transfers in termijnen afbetaald.

Hogere inkomsten, hogere uitgaven

De inkomsten stegen het afgelopen halfjaar wel. Ajax boekte een netto-omzet van 96,8 miljoen euro. In de tweede helft van 2023 lag de omzet nog rond de 82 miljoen euro.

Maar de kosten van de club stegen ook; er gaat dus nog altijd meer geld uit dan er binnenkomt. In de tweede helft van vorig jaar gaf Ajax 100,6 miljoen euro uit, waar dat in dezelfde periode vorig jaar nog 94,7 miljoen euro was.

Ajax zegt die opgelopen kosten voor een deel te verklaren zijn door de opgelopen salariskosten. Daarnaast is het organiseren van thuiswedstrijden duurder geworden.

Wintertransfers

De inkomsten uit de wintertransferperiode zijn van dit jaar en worden pas in de volgende halfjaarrapportage meegenomen. Ajax laat nu al doorschemeren dat die inkomsten niet hoog genoeg zijn om het verlies uit de eerste seizoenshelft in de tweede seizoenshelft goed te maken.

Ook de inkomsten uit de Europa League (die een stuk lager zijn dan die in de Champions League) zijn waarschijnlijk niet genoeg voor een positief financieel resultaat. Ajax laat weten dat het is begonnen met structurele kostenverlagingen om de club financieel gezond te maken.