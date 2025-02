Sneeuwpret in Istanbul laat AZ ijskoud: "We zullen ons erop aanpassen"

"Tuurlijk heb je foto's gezien, maar het is niet heel anders dan anders" zegt middenvelder Peer Koopmeiners over RAMS Park, dat plaats biedt aan zo'n 52.600 toeschouwers. We bereiden ons op dezelfde manier voor. Dat is de balans die je gaat vinden. We gaan een goed strijdplan maken om vanuit onze eigen kracht te spelen. We willen gewoon winnen, laat dat duidelijk zijn."

Supporters

Tijdens de wedstrijd zullen 91 AZ-fans in het stadion aanwezig zijn. "Ik vind het best een reis voor ze", zegt Koopmeiners over de support die AZ krijgt in Istanbul. "Ik denk dat het mooi is dat die mensen er zijn. Laten we hopen dat we het een onvergetelijke trip voor ze kunnen laten worden", aldus Martens.

