Brobbey onzeker, wel krijgt Ajax-coach Farioli twee sterkhouders terug tegen Union

Naast Kenneth Taylor en Jordan Henderson behoort Ahmetcan Kaplan ook weer tot de selectie tegen de Belgische club. Niet van de partij zijn de geblesseerde spelers Youri Baas, Branco van den Boomen en Jay Gorter.

100 goals

Tot slot ging het op de persconferentie nog over de honderd treffers van Klaassen. De routinier kreeg de afgelopen dagen de nodige felicitaties liet hij weten. "Dat is leuk en dat doet me natuurlijk goed. Ik loop al lang genoeg in deze wereld mee om te weten dat er morgen weer een wedstrijd is. Dat is voor mij het belangrijkste."

De wedstrijd tegen Union Sint-Gillis begint morgen om 21.00 uur en is op de voet te volgen in ons liveblog. De hele dag berichten we over de wedstrijd van de Amsterdammers en het duel tussen Galatasaray en AZ.