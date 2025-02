Taxiprotest bij Stopera, chauffeurs juichen voor wethouder Van der Horst

Van der Horst werd vanmiddag met gejuich ontvangen. In een eerder interview met AT5 had ze, tot tevredenheid van de chauffeurs, namelijk gezegd dat ze ook vond dat er veel taxichauffeurs zijn en dat ze meer regels wil. "Het zijn heel veel positieve dingen, ze wil heel veel veranderen", zei een van de woordvoerders van de demonstranten. Wel benadrukte hij dat het nog te langzaam gaat.

De wethouder, die zei dat ze nog nooit zo'n professioneel taxiprotest had gezien, erkende dat. "Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. We zijn afhankelijk van Den Haag en dat duurt gewoon ontzettend lang." Van der Horst wees erop dat er morgen in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de taximarkt, ze raadde de chauffeurs aan om Kamerleden te mailen.