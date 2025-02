Seniorenflat in Weesp nu ook voor gezinnen: "Er liggen hier zieke mensen"

"Het wonen is hier fantastisch", zegt de 91-jarige Ria Jansen-Van der Laan. "Alles is gelijkvloers en het is ruim genoeg. Dat is nodig, want ik moet met mijn rollator door het huis." Het appartementencomplex is vijftien jaar geleden aangepast aan de behoeften van senioren, bijvoorbeeld door drempels te verwijderen en douchestoelen te plaatsen.

