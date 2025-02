Lente in 't Gooi begonnen: eerste lammetje bij Goois Natuurreservaat geboren

Maar nu breekt er een nieuwe fase aan. In totaal zijn 130 schapen drachtig en de komende weken zullen zij hun lammetjes werpen in de Schaapskooi van Laren. Met de komst van dit eerste lammetje is het lammerseizoen nu echt van start gegaan.

Als alles volgens plan verloopt, kunnen alle pasgeboren lammetjes rond half maart met hun moeders terug naar de schaapskooi in Blaricum. Op Tweede Paasdag zijn ze daar voor het eerst te bewonderen door het publiek tijdens het Lentefeest.

Blauwtongvirus

Eind 2023 zag de situatie er heel anders uit. Toen werd de Gooise schaapskudde keihard getroffen door het blauwtongvirus. Tientallen schapen overleden aan de gevolgen van het virus. De rest van de kudde moest in quarantaine en dekking werd verboden. Pas na een maand mochten de schapen weer naar buiten. Dat maakt de geboorte van dit lammetje extra bijzonder voor de herders.