Cordaan krijgt berisping van inspectie vanwege wantoestanden in verpleeghuizen

Zorgverleners en familieleden van cliënten trokken vorig jaar bij de krant aan de bel vanwege de wantoestanden. Ze vertelden over mensonterende toestanden. Over ouderen die in hun eigen ontlasting lagen, dagen niet uit bed werden gehaald en deuren die dicht werden gedaan om het geschreeuw niet te horen.

Personeelsleden zouden huilend thuis hebben gezeten omdat ze de dagelijkse gang van zaken niet aan konden zien. Ze zeiden zich machteloos te voelen over de onderbezetting, de extreme stress en de tijdsdruk waaronder gewerkt moest worden.

Als gevolg hiervan stapte in november de tweekoppige directie van Cordaan op. Nu blijkt dus dat het bestuur van de instelling een maand later nog een berisping kreeg van de inspectie.

Rapport

Volgens de inspectie schiet onder meer het lerend vermogen van Cordaan tekort. "Steeds opnieuw zijn of ontstaan er problemen die stichting Cordaan te laat heeft opgemerkt, met risico’s voor de veiligheid van de kwetsbare cliëntengroep", is te lezen in het inspectierapport.

In het rapport wordt de werkcultuur binnen de ouderenzorg van Cordaan als ondermaats beoordeeld en is er dringend verbetering nodig. Naast de instelling aan de Ottho Heldringstraat bezocht de inspectie ook verpleeghuizen De Gooyer en Buitenveldert. Deze tehuizen voldoen slechts voor een deel aan de normen.

Gesprek

Alle bevindingen bij elkaar leidden ertoe dat Cordaan in december het bestuur op gesprek liet komen. Een woordvoerder van de inspectie zegt in De Volkskrant dat zoiets als zwaar instrument wordt gezien. "Het is zeer serieus als wij het bestuur van een organisatie vragen bij ons langs te komen en te praten over onze grote zorgen."

De tweekoppige directie was een maand eerder al opgestapt vanwege de problemen. Bestuursvoorzitter Ronald Schmidt verklaarde toen in De Volkskrant dat de problemen onder meer ontstonden door managementwisselingen, 'laagdrempelige ziekmeldingen' en een 'ingewikkelde arbeidsmarkt'.