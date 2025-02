A9 bij Amstelveen morgenavond in beide richtingen dicht, Ajax-fans moeten omrijden

Morgennacht wordt de brug uitgebreid getest. Onder andere de slagbomen en geluidssystemen worden onder de loep genomen. Verkeer moet dan omrijden via de A4, A10 en A2.

Het is allesbehalve de laatste keer dat de A9 (deels) wordt afgesloten. Ook in de nacht van 27 op 28 februari is de snelweg dicht. Op dit moment heeft Rijkswaterstaat ook in maart, april en mei meerdere afsluitingen ingepland.