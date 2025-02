Telstar neemt per direct afscheid van hoofdtrainer Marelle Worm

'De afgelopen periode is er onrust ontstaan bij de staf en speelsters over de toekomst van vrouwenvoetbal bij of met Telstar', zegt algemeen directeur Leon Annokkée op de website van de voetbalclub. Volgens hem is het daarom tijd voor een 'frisse start' met een nieuwe trainer, met het oog op het nieuwe seizoen van 25/26 en de toekomst.

Het vrouwenteam van Telstar heeft een samenwerking met Hera United, een nieuwe vrouwenvoetbalprofclub uit Amsterdam. Hera zal volgend seizoen de proflicentie van Telstar overnemen om op die manier een plek in de Eredivisie te bemachtigen. In principe gaan alle spelers van Teltar mee naar Hera.

Marelle Worm was sinds het seizoen van 22/23 de hoofdtrainer van het vrouwenteam in de eredivisie.