Visboer baalt van leegstand: "Hup gemeente, ga bouwen en maak appartementen hier"

De leegstand in de binnenstad van Alkmaar is al veel langer een zorgenkindje. Uit recente cijfers van Locatus blijkt zelfs dat op dit moment 10,3 procent van alle panden in het centrum van Alkmaar leegstaat. Dat zijn welgeteld 82 panden.

In het najaar van 2024 maakte NH al een vierdelige serie over de leegstand rond de Laat. Wethouder Christiaan Peetom liet destijds weten dat hij de problemen wil oplossen door in gesprek te gaan met de betrokkenen. Maar volgens visboer Alex Hoogland is het tijd voor actie. Het familiebedrijf Vishandel Jan Hoogland zit nu bijna een jaar in de Laat en draait een zeer moeizame winter.

