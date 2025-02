Vijf vragen over het nieuwe mysterieuze datacenter in Haarlem

Weten we al waar het nieuwe datacenter komt?

Begin deze week verstuurde bouwbedrijf Heijmans een persbericht met de mededeling dat het ‘ergens in Noord-Holland’ een datacenter van 11.0000 vierkante meter gaat bouwen. Een woordvoerder van Heijmans laat weten dat het bedrijf op verzoek van de opdrachtgever vanwege 'een hoog beveiligingsniveau' geen openheid wil geven over de exacte locatie.

Uit onderzoek van NH blijkt het nieuwe datacenter in de Waarderpolder in Haarlem te komen. Het gaat om de uitbreiding van de al bestaande locatie van Iron Mountain, een bedrijf dat grote hoeveelheden data opslaat. Op het industrieterrein staan al acht datahallen en voor de bouw van twee nieuwe hallen is net een vergunning afgegeven. Heijmans is al druk aan het bouwen.

Wat gebeurt er allemaal in dat datacenter?

In de datacentra in de Waardepolder worden documenten, gegevens en andere data van bedrijven uit de regio opgeslagen. Het lijkt op een archiefkast, maar dan is alles digitaal met een capaciteit van 10 megawatt. In die kast liggen bijvoorbeeld belastinggegevens die bedrijven verplicht een aantal jaar moeten bewaren.

Waarom zo geheimzinnig over de locatie?

De beveiligingsredenen waar het bouwbedrijf naar verwijst roepen verbazing op bij Michel van Eeten, hoogleraar cybersecurity aan de TU Delft. "Het enige dat ik kan bedenken is dat de opdrachtgever bang is dat vijanden afluisterapparatuur in de muren metselen, maar dat scenario lijkt me heel onwaarschijnlijk. Hier liggen geen staatsgeheimen, maar data van bedrijven."

"Het lijkt er meer op dat ze geen slapende honden willen wakker maken", zegt Van Eeten. "Als je zoiets aankondigt, is de kans groot dat er volgende week een inspraakavond wordt georganiseerd."

Volgens Michel de Vries, emeritus-hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit is het ‘flauwekul’ om zo geheimzinnig te doen over de locatie en zit er iets anders achter. “Bedrijven proberen de bouw van datacenters zoveel mogelijk geheim te houden omdat men bang is voor toestanden. Ze zijn bang dat mensen straks zeggen: 'moet dat nou, weer zo’n blokkendoos die zoveel stroomt verbruikt'?"