18-jarige Cas met AZ mee naar Istanbul: "Ik hoop niet dat school nu kijkt"

Voor Cas is het al zijn vijfde Europese awayday met AZ. En dan heeft hij het alleen over dit seizoen. In Bilbao, Londen, Razgrad en Boedapest was hij ook van de partij in het uitvak. Met de trip naar Istanbul staat de teller nu op 18 Europese uitwedstrijden voor de jonge AZ-fan, die zich op X Groundhopper Cas noemt.

Samen met zijn moeder Elise en vader Peter is Cas in Istanbul. "Ik heb een seizoenskaart van Jong AZ en de AZ Vrouwen. Mijn hele leven staat dus in het teken van AZ", zegt Cas, die het fanatisme van zijn moeder Elise heeft. "We zijn er bijna altijd bij. Het zit diep, want ik ben al heel lang AZ-supporter."