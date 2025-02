Dion en Floris realiseren droomhuis dankzij populaire starterslening

Dion en Floris kwamen er bij toeval achter. Maar eigenlijk net te laat om de aanvraag voor hun woning in te dienen. Het Hoornse stel vreesde dat hun droom daarmee in duigen viel. "Ik heb gebeld en toen werd verteld dat het eigenlijk te laat was. Maar uiteindelijk kon het toch net nog. We zijn de laatsten in Hoorn die nog een starterslening hebben gekregen."

Gemeenten potten voor miljoenen bij, behalve Stede Broec

Inmiddels liggen in Hoorn vier nieuwe scenario's voor. Van niks doen, tot 6,75 miljoen euro per jaar uittrekken om 150 leningen te kunnen verstrekken. Ook andere gemeenten trokken de afgelopen tijd al de portemonnee. Enkhuizen stortte vorig jaar al zeven ton bij en Drechterland deed begin dit jaar nog eens 350.000 euro in de pot. Opmeer trok eind vorig jaar 2 miljoen euro uit, Koggenland 1 miljoen.

Stede Broec is de enige gemeente met een lege pot, die geen extra geld uittrok voor startersleningen. "Er lopen nu 18 startersleningen. Pas als een lening weer is afgelost, komt er nieuw budget", legt een gemeentewoordvoerder uit.

'Banken moeten ruimer lenen bij aankoop woning'

Adviseur Arjan de Rijke is blij met de starterslening, omdat het ook voor doorstroming zorgt. Maar vooral hoopt hij ook dat banken soepeler worden met leningen. "Ze hebben natuurlijk te maken met regels. Maar je ziet nu dat mensen soms wel voor 1.500 euro mogen huren, maar een hypotheek van 1.000 euro niet haalbaar is."

Ook bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) dat de startersleningen namens de gemeenten verstrekt, merken ze hoe populair de lening is. De meest recente cijfers komen uit 2023. Toen werden er 67% meer leningen uitgedeeld dan in 2022.

Meer woningen bouwen als echte oplossing

"Maar het lost het fundamentele probleem op de woningmarkt, het structurele woningtekort, niet op", aldus Janneke Broers, relatiemanager Noord-Holland van SVn. "Voor een gezonde en toegankelijke woningmarkt is het noodzakelijk om de bouw van nieuwe woningen te versnellen, het bestaande aanbod beter te benutten en andere structurele oplossingen te omarmen. Ook daar zetten we ons actief voor in."