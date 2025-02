Glaskunstenaar Bibi blaast 300 traditionele vaasjes voor verjaardag prinses Ariane

Bijna honderd jaar geleden begon het bedrijf Royal Leerdam Crystal met de traditie van het Oranjevaasje. Het was toentertijd prinses Juliana die op haar 18e verjaardag het allereerste vaasje in ontvangst mocht nemen. Sindsdien zijn er flink wat kunstwerkjes om verschillende redenen de revue gepasseerd: van het 50-jarige jubileum van koningin Beatrix tot de viering van 75 jaar bevrijding.

Nu is het de beurt aan prinses Ariane. In samenwerking met Sommer Dutch Glass Art en glaskunstenaar Smit worden er in totaal maar liefst driehonderd Oranjevaasje geblazen. Het vaasje met serienummer 1 gaat naar de prinses en serienummers 2 tot en met 300 zijn beschikbaar voor het publiek.