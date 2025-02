Unieke school in Den Helder geeft les aan wel 40 nationaliteiten

In het reguliere onderwijs zitten leerlingen vaak hun hele kindertijd op de zelfde school. Op Villa aan Zee is dat anders. Ouders krijgen elders een andere baan, verhuizen naar een ander azc of krijgen in een ander dorp of stad een woning toegewezen als statushouder. Soms moet er alweer snel afscheid worden genomen.

"Daar leer je wel mee omgaan. In het begin vertrokken er wel ineens kinderen, dan moest ik zo huilen. Maar daarna dacht ik: zij zijn al een keer gevlucht en hebben al van alles in hun leven afscheid moeten nemen", zegt juf Geraldine Mosk.

Wat maakt de school uniek?

Het voordeel van de twee soorten onderwijs in één school zit hem vooral in de doorstroming. "Ik heb leerlingen die na groep 8 richting bijvoorbeeld mavo kunnen gaan. Maar dan zie ik dat ze het op het reguliere onderwijs misschien nog niet redden. Dan kunnen ze hier nog even langer blijven, want ze zijn dan al vertrouwd op school", legt Ilona Ruigrok uit.

Beide leraressen kunnen zich niet voorstellen dat ze op een reguliere school aan de gang gaan. "De band die ik met die kinderen heb, zit zo diep. Dit is echt mijn tweede thuis, mijn tweede familie.", zegt Geraldine Mosk.