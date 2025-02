Schipholtunnel 24 keer per week dicht, koning Willem-Alexander ergert zich groen en geel

Sinds oktober vorig jaar krijgen chauffeurs van te hoge vrachtwagens daarom ter hoogte van Nieuw-Vennep een eerste melding. Als het systeem een vrachtwagen hoger dan vier meter signaleert, licht een bord langs de snelweg op. Dat bord sommeert de chauffeur de afslag naar de A5 te nemen.

Als de vrachtwagenchauffeur de melding mist of negeert, volgt er dichter bij de tunnel een tweede melding. Toch is het dan eigenlijk al te laat, vertelde een woordvoerder van Rijkswaterstaat vorig jaar aan NH.

De tunnelbuis gaat dan namelijk dicht, waardoor al het verkeer voor de tunnel op dat moment stil komt te staan. Pas als de te hoge vrachtwagen is weggeleid, gaat de tunnelbuis weer open.

Gemiddeld ruim 100 meldingen per maand

Sinds oktober signaleert het systeem iedere maand ruim honderd te hoge vrachtwagens waarvan de chauffeurs de eerste melding hebben gemist, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan NH. Gemiddeld gaat het om 3,4 hoogtemeldingen per dag, wat betekent dat de buis drie of vier keer per dag op slot gaat.

Gemiddeld gaat de tunnelbuis dus 24 keer per week dicht. Dat iemand die tussen Wassenaar en Amsterdam pendelt - zoals de koning - iedere week een keer in een file voor een gesloten Schipholtunnel terechtkomt, is dus zeer aannemelijk.

Geen loze of valse meldingen

Toch gaat het nadrukkelijk niet om valse of loze meldingen, zoals koning Willem-Alexander beweert. "De detectie slaat alleen aan bij een melding van vier meter of hoger", aldus de woordvoerder.

In sommige gevallen slaat het systeem alarm om een vrachtwagen die lager is dan vier meter. "Door bijvoorbeeld een klepperend dekzeil", licht de woordvoerder toe. Toch is het ook dan van groot belang dat de truck de tunnel niet inrijdt. "Want ook daardoor kan schade ontstaan."

En dan dat uur file, waar de koning over klaagt? Heeft hij daar gelijk in? De gemiddelde afhandeltijd van een hoogtemelding is 16 minuten, vertelt een woordvoerder. Hoe lang een file vervolgens nodig heeft om op te lossen, hangt af van het verkeersaanbod. "In de spits zal het oplopen."