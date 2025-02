Welke metrolijn verdwijnt er? Dit zijn de mogelijkheden voor het nieuwe netwerk

Dat betekent dat er op station Gaasperplas in deze variant twee metro's zouden aankomen bij station Gaasperplas. Voor bewoners van dat deel van Zuidoost zou dit zelfs gunstiger dan de huidige situatie zijn, maar bewoners van Nieuw-West, West en Zuid zullen net als bij de derde variant in veel gevallen wel moeten overstappen om in het centrum te komen.

Sinds deze week kunnen reizigers via een online vragenlijst van zich laten horen. In maart beginnen de eerste gesprekken met bewoners van Amsterdam en omliggende gemeenten. In het najaar van 2025 zal de Vervoerregio Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen Amsterdam en omliggende gemeenten, kiezen welke van de vier varianten het wordt.