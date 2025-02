Zes nieuwe aanhoudingen na gewelddadige berovingen in Noord-Holland

Sinds mei 2023 zijn minstens veertien mannen slachtoffer geworden van een geraffineerde truc: zij dachten een afspraakje te hebben met een jonge vrouw, maar werden op de afgesproken locatie overvallen en beroofd. In sommige gevallen volgde later afpersing en bedreiging. De politie vermoedt dat er twee verschillende dadergroepen actief zijn, die steeds gewelddadiger te werk gaan. Meerdere slachtoffers belandden in het ziekenhuis.

Zes nieuwe aanhoudingen

In dat onderzoek heeft de politie deze maand zes mannen aangehouden in verband met een reeks gewelddadige berovingen in Noord-Holland Noord. In totaal zijn er inmiddels negen verdachten gearresteerd.

De verdachten, in de leeftijd van 18 tot 23 jaar, komen uit Alkmaar, Heerhugowaard, Enkhuizen en de gemeenten Dijk en Waard, Drechterland, Medemblik en Stede Broec. De politie vermoedt dat zij betrokken zijn bij meerdere berovingen in Andijk, Zuid-Scharwoude en Sint Pancras.

'Het was mensonterend'

Naar aanleiding van uitzendingen van Opsporing Verzocht en Bureau NH zijn recent twee extra aangiften binnengekomen. De politie benadrukt dat het onderzoek nog in volle gang is en sluit verdere arrestaties niet uit.

Tijdens een van de berovingen werd een 23-jarige man uit Haarlem ontvoerd en mishandeld. Hij werd gedwongen zijn persoonlijke gegevens, contacten en adres af te staan. "Het was mensonterend", aldus het slachtoffer. Zijn auto werd door de daders vernield terwijl hij met vastgebonden handen gedwongen werd hen te leren rijden.

Date op drukbezochte locatie

De politie roept mogelijke andere slachtoffers op om zich alsnog te melden. Eerder zei politiewoordvoerder Erwin Sintenie: "We weten dat sommige slachtoffers zich schamen, maar wij willen benadrukken hoe belangrijk het is om aangifte te doen."

Volgens Sintenie opereren de dadergroepen in wisselende samenstellingen en spreken ze overwegend Nederlands, al zouden sommige slachtoffers Poolse woorden hebben gehoord.