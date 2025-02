Huis van Eemnes is klaar met groep jonge overlastgevers: pandverboden van half jaar

Het Huis van Eemnes is een openbare voorziening waar onder andere de bibliotheek een plek heeft, waar twee sportzalen zijn, waar een brasserie in zit en waar veel scholieren naartoe gaan om hun schoolwerk te doen. "Het pand is voor iedereen, maar gedrag je netjes. Ga de discussie niet aan, scheld niet en kom niet waar je niet hoort te zijn. Houd je aan de regels. Maar de laatste tijd is het gewoon niet leuk meer. Er is geen respect voor onze medewerkers."

Weekend vol escalatie

Na maandenlange terreur en proberen om het gesprek met de overlastgevers aan te gaan, is de grens bereikt. Daarom is na dit weekend, waarin het weer drie keer escaleerde, besloten maatregelen te nemen. Twee jongeren mogen het komende half jaar het Huis van Eemnes meer in. Dat geldt ook voor het voorplein en de parkeerplaats en de fietsenstalling.

"We hebben hierbij hulp van de politie nodig. Dit doen we dan ook samen met de wijkagent", deelt Vos mee. "Niet alleen wij maar ook de politie is er wel klaar mee dat we ze meerdere malen per week moeten bellen dat we overlast hebben."

Verbolgen

Maandagavond maakte de wijkagent op Facebook bekend dat er pandverboden zijn uitgedeeld vanwege 'veelvuldige jeugdoverlast'. "Ik begrijp dat een deel van jullie verbolgen zal zijn over dit besluit, maar er is daadwerkelijk een reden om dit middel in te zetten. Als je je netjes gedraagt, hoef je er niet voor te vrezen", is de boodschap aan de jongeren.

De politie Eemnes stelt dat de tijd van waarschuwen inderdaad voorbij is. Daarvoor is er te veel gebeurd. Wel doet de wijkagent de oproep om in alle omstandigheden op fatsoenlijke wijze het gesprek met elkaar aan te blijven gaan. "Ook al word je de deur gewezen vanwege wangedrag."